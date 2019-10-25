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Суд приговорил бывшего охранник больницы в Челябинской области к 1,5 годам ограничения свободы за пытки над пациентами. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
Как установили правоохранители, мужчина приковал пенсионера к батарее и избил резиновой дубинкой, другого соотечественника он ударил кулаком и электрошокером, досталось и родственнику одного из больных.
Как пишет портал URA.RU, нападавшего, как сотрудника ЧОП, признали виновным в превышении полномочий и ограничили его свободу на 1,5 года.
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