Обвиненный использовал электрошокер

Суд приговорил бывшего охранник больницы в Челябинской области к 1,5 годам ограничения свободы за пытки над пациентами. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Как установили правоохранители, мужчина приковал пенсионера к батарее и избил резиновой дубинкой, другого соотечественника он ударил кулаком и электрошокером, досталось и родственнику одного из больных.

Как пишет портал URA.RU, нападавшего, как сотрудника ЧОП, признали виновным в превышении полномочий и ограничили его свободу на 1,5 года.