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Российских туристов посадили в тюрьму Кипра

Граждан РФ арестовали после драки с водителем

Двух российских туристов посадили на 2 месяца в тюрьму на Кипре.

Отмечается, что их задержали якобы за оскорбление и нападения на водителя туристического автобуса. Однако граждане РФ утверждают, что мужчина отказался брать у них плату за проезд мелкими деньгами и стал кричать и размахивать руками. В результате конфликта водителю разбили нос, передает "МК".

Родственники задержанных утверждают, что суд проходил без адвоката и без перевода документов на русский.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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