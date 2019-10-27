Российских туристов посадили в тюрьму Кипра

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Двух российских туристов посадили на 2 месяца в тюрьму на Кипре.
Отмечается, что их задержали якобы за оскорбление и нападения на водителя туристического автобуса. Однако граждане РФ утверждают, что мужчина отказался брать у них плату за проезд мелкими деньгами и стал кричать и размахивать руками. В результате конфликта водителю разбили нос, передает "МК".
Родственники задержанных утверждают, что суд проходил без адвоката и без перевода документов на русский.
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