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В Пушкино поймали подозреваемого в растлении пятиклассницы

Злоумышленник еще и ограбил маленькую жертву

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который, предположительно, изнасиловал 11-летнюю девочку в подъезде ее дома средь бела дня в Пушкино. Об этом сообщил источник журналистам.

Как пишет издание "Комсомольская правда", злоумышленник отнял у ребенка телефон. В полицию обратилась мать пострадавшей девочки. Правоохранители по горячим следам установили личность мужчины, которым оказался безработный житель Нижнего Новгорода. 

Полина ИВАНОВА
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