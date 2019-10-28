Злоумышленник еще и ограбил маленькую жертву

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который, предположительно, изнасиловал 11-летнюю девочку в подъезде ее дома средь бела дня в Пушкино. Об этом сообщил источник журналистам.

Как пишет издание "Комсомольская правда", злоумышленник отнял у ребенка телефон. В полицию обратилась мать пострадавшей девочки. Правоохранители по горячим следам установили личность мужчины, которым оказался безработный житель Нижнего Новгорода.