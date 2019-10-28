За решетку на 9 лет: пьянка обернулась трагедией

В Вологде вынесли приговор за зверское убийство

Местного жителя приговорили к 9 годам колонии строгого режима за убийство своего знакомого.

Инцидент произошел 22 декабря 2018 года. В ходе ссоры во время застолья 27-летний осужденный нанес множественные удары руками и ногами, а также подручными предметами и ножом по телу знакомого. От причиненных ранений, осложнившихся острой кровопотерей, 32-летний потерпевший скончался на месте происшествия, сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Вологодской области.

После этого злоумышленник вернулся к столу и продолжил застолье с хозяином. Затем собутыльники уснули, а наутро узнали о смерти приятеля. Оба поспешили уехать из города, но их разыскали полицейские, передает FlashNord.

