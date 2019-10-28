Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

За решетку на 9 лет: пьянка обернулась трагедией

В Вологде вынесли приговор за зверское убийство

Местного жителя приговорили к 9 годам колонии строгого режима за убийство своего знакомого.

Инцидент произошел 22 декабря 2018 года. В ходе ссоры во время застолья 27-летний осужденный нанес множественные удары руками и ногами, а также подручными предметами и ножом по телу знакомого. От причиненных ранений, осложнившихся острой кровопотерей, 32-летний потерпевший скончался на месте происшествия, сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Вологодской области.

После этого злоумышленник вернулся к столу и продолжил застолье с хозяином. Затем собутыльники уснули, а наутро узнали о смерти приятеля. Оба поспешили уехать из города, но их разыскали полицейские, передает FlashNord.

Карина СИРАЗОВА
новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

В России вывели Вашингтон на чистую воду из-за договора по открытому небу

США, разрушая соглашение 1992 года, пытаются утаить собственные нарушения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей