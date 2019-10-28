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В Подмосковье со свидания не вернулась 19-летняя девушка, тело которой обнаружено в одном из здешних лесов. Как выяснилось позже, она стала жертвой 34-летнего мужчины.
По неизвестной причине он схватил возлюбленную, задушил ее, а затем хладнокровно закопал. Убитую обнаружили еще 15 октября, уточнили в следственном отделе по городу Егорьевску ГСУ СК России по Московской области.
Злоумышленника нашли. Известно, что он уже был судим за кражи и разбойное нападение, передает "Вечерняя Москва". Следователи, которые намерены в ближайшее время посадить подозреваемого за решетку, собирают улики, пишет "Подмосковье сегодня".
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