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Задушил и закопал после интима: зверское убийство произошло в Подмосковье

Задушил и закопал после интима: зверское убийство произошло в Подмосковье
Фото: www.globallookpress.com
Убийца устроил жертве романтическую встречу

В Подмосковье со свидания не вернулась 19-летняя девушка, тело которой обнаружено в одном из здешних лесов. Как выяснилось позже, она стала жертвой 34-летнего мужчины.

По неизвестной причине он схватил возлюбленную, задушил ее, а затем хладнокровно закопал. Убитую обнаружили еще 15 октября, уточнили в следственном отделе по городу Егорьевску ГСУ СК России по Московской области.

Злоумышленника нашли. Известно, что он уже был судим за кражи и разбойное нападение, передает "Вечерняя Москва". Следователи, которые намерены в ближайшее время посадить подозреваемого за решетку, собирают улики, пишет "Подмосковье сегодня"

Ксения АНДРЕЕВА
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