Загорелось аэрополе

О ЧП в Тушине сообщают очевидцы. Крупный пожар сняли на видео – оно опубликовано в Сети. Как отмечает телеграм-канал "Подъем", по предварительной информации, загорелось аэрополе. Есть опасность, что огонь перекинется на расположенный рядом жилой комплекс.

На место уже приехали спасатели и пожарные. О пострадавших пока не сообщалось.

Как стало известно позже, основной версией причины пожара, который вспыхнул близ стадиона "Спартака", является поджог. Об этом пишет телеграм-канал Life Shot со ссылкой на источник в экстренных службах.