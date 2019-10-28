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Огонь может перекинуться на дома: в Тушине – крупный пожар

Загорелось аэрополе

О ЧП в Тушине сообщают очевидцы. Крупный пожар сняли на видео – оно опубликовано в Сети. Как отмечает телеграм-канал "Подъем", по предварительной информации, загорелось аэрополе. Есть опасность, что огонь перекинется на расположенный рядом жилой комплекс.

На место уже приехали спасатели и пожарные. О пострадавших пока не сообщалось.

Как стало известно позже, основной версией причины пожара, который вспыхнул близ стадиона "Спартака", является поджог. Об этом пишет телеграм-канал Life Shot со ссылкой на источник в экстренных службах.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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