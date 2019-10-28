Нибиру
- Конец света неотвратим: Землю погубит зловещий двойник
- Нибиру приближается: объявлена дата конца света
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
382 новости
О ЧП в Тушине сообщают очевидцы. Крупный пожар сняли на видео – оно опубликовано в Сети. Как отмечает телеграм-канал "Подъем", по предварительной информации, загорелось аэрополе. Есть опасность, что огонь перекинется на расположенный рядом жилой комплекс.
На место уже приехали спасатели и пожарные. О пострадавших пока не сообщалось.
Как стало известно позже, основной версией причины пожара, который вспыхнул близ стадиона "Спартака", является поджог. Об этом пишет телеграм-канал Life Shot со ссылкой на источник в экстренных службах.
Тотемный годослов для всех на год Паука
США, разрушая соглашение 1992 года, пытаются утаить собственные нарушения