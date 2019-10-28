В двигатель пассажирского самолета при взлете попала птица

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Вылет самолета, выполнявшего полет из Минеральных Вод в Москву, пришлось отложить из-за птицы, которая попала в левый двигатель. Инцидент произошел при взлете, командира рейс решил отложить полет, – пишет РИА "Новости".
Во время инцидента на борту находились 150 пассажиров и шесть членов экипажа. Они смогли вылететь в Москву спустя 5 часов после полной проверки самолета, – добавляет Ura.ru.
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