В двигатель пассажирского самолета при взлете попала птица

Рейс был отложен на 5 часов

Вылет самолета, выполнявшего полет из Минеральных Вод в Москву, пришлось отложить из-за птицы, которая попала в левый двигатель. Инцидент произошел при взлете, командира рейс решил отложить полет, – пишет РИА "Новости".

Во время инцидента на борту находились 150 пассажиров и шесть членов экипажа. Они смогли вылететь в Москву спустя 5 часов после полной проверки самолета, – добавляет Ura.ru.