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Пенсионерку обокрали почти на миллион рублей

Подозреваемая похитила почти 800 тысяч рублей

В Твери полицейские задержали злоумышленницу, которая, по данным следствия, представилась социальным работником и обокрала пенсионерку. Подозреваемая похитила у жительницы Псковской области все ее сбережения – 770 тысяч рублей.

"Стражам порядка с использованием записей с камер видеонаблюдения удалось в кратчайшие сроки установить личность подозреваемой",

сообщает сайт Управления МВД по Псковской области. Задержана 36-летняя ранее судимая уроженка Владимирской области.

Женщина дала признательные показания, передает FlashNord. Большая часть похищенных денег изъята и возвращена псковской пенсионерке. Возбуждено уголовное дело.

Карина СИРАЗОВА
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