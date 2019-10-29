Подозреваемая похитила почти 800 тысяч рублей

В Твери полицейские задержали злоумышленницу, которая, по данным следствия, представилась социальным работником и обокрала пенсионерку. Подозреваемая похитила у жительницы Псковской области все ее сбережения – 770 тысяч рублей.

"Стражам порядка с использованием записей с камер видеонаблюдения удалось в кратчайшие сроки установить личность подозреваемой",

– сообщает сайт Управления МВД по Псковской области. Задержана 36-летняя ранее судимая уроженка Владимирской области.

Женщина дала признательные показания, передает FlashNord. Большая часть похищенных денег изъята и возвращена псковской пенсионерке. Возбуждено уголовное дело.

