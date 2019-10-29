Нибиру
- Конец света неотвратим: Землю погубит зловещий двойник
- Нибиру приближается: объявлена дата конца света
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
382 новости
В Твери полицейские задержали злоумышленницу, которая, по данным следствия, представилась социальным работником и обокрала пенсионерку. Подозреваемая похитила у жительницы Псковской области все ее сбережения – 770 тысяч рублей.
"Стражам порядка с использованием записей с камер видеонаблюдения удалось в кратчайшие сроки установить личность подозреваемой",
– сообщает сайт Управления МВД по Псковской области. Задержана 36-летняя ранее судимая уроженка Владимирской области.
Женщина дала признательные показания, передает FlashNord. Большая часть похищенных денег изъята и возвращена псковской пенсионерке. Возбуждено уголовное дело.
Тотемный годослов для всех на год Паука
США, разрушая соглашение 1992 года, пытаются утаить собственные нарушения