Мужчину признали психически здоровым

Жителя Архангельска обвиняют в убийстве трех человек и каннибализме. Ранее 51-летний мужчина был неоднократно судим.

По данным следствия, в период с марта 2016 по март 2017 года в различных местах на территории города Архангельска обвиняемый зарезал трех знакомых мужчин. Он наносил спящим после употребления алкоголя жертвам ножевые ранения, после чего расчленял тела и частично употреблял их в пищу, а остальное сбрасывал в водоемы города.

"Следует отметить особую дерзость, беспринципность и хладнокровие обвиняемого. Так, убив одну из своих жертв, он стал проживать в его квартире, при этом родителям убитого рассказывал о том, что их сын якобы уехал на заработки в другой город, а ему сдал квартиру",

– сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Помимо человеческого мяса, мужчина также регулярно ел кошек, собак и других мелких животных и птиц, останки которых были обнаружены в пакетах вместе с человеческими. По результатам судебно-медицинской экспертизы мужчина был признан вменяемым.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

