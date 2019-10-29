Девочка сильно ударилась головой

Иномарка в подмосковном Раменском неслась по полосе встречного движения и протаранила маршрутку. От удара пострадали водитель и несколько пассажиров.

Последствия аварии снял на видео очевидец происходящего, прокомментировав кадры в группе "ВКонтакте" "ДТП Раменское".

"Я на сужении пропустил эту маршрутку впереди себя – добрая душа, – иронично отметил свидетель, продолжив. – "Opel" вылетел на встречку, вдарил маршрутку, у которой аж колесо вывернуло. У меня ничего. У меня все нормально".

Однако людям в микроавтобусе повезло меньше. Один из его пассажиров рассек лоб от удара о поручни.

"В легковушке получила травмы несовершеннолетняя пассажирка, она тоже ударилась головой", – цитирует еще одну очевидицу "Подмосковье сегодня".