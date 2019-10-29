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Иномарка в подмосковном Раменском неслась по полосе встречного движения и протаранила маршрутку. От удара пострадали водитель и несколько пассажиров.
Последствия аварии снял на видео очевидец происходящего, прокомментировав кадры в группе "ВКонтакте" "ДТП Раменское".
"Я на сужении пропустил эту маршрутку впереди себя – добрая душа, – иронично отметил свидетель, продолжив. – "Opel" вылетел на встречку, вдарил маршрутку, у которой аж колесо вывернуло. У меня ничего. У меня все нормально".
Однако людям в микроавтобусе повезло меньше. Один из его пассажиров рассек лоб от удара о поручни.
"В легковушке получила травмы несовершеннолетняя пассажирка, она тоже ударилась головой", – цитирует еще одну очевидицу "Подмосковье сегодня".
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