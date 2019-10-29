В Подмосковье голодные кошки набросились на труп хозяина

Животные после смерти хозяина остались без пропитания

В подмосковных Химках найден мертвый пенсионер, на теле которого практически не было целых мест.

При этом экспертиза не выявила признаков насильственной смерти. Скорее всего, труп 62-летнего мужчины стал "кормом" для девяти кошек, которых он содержал в своей квартире. Когда хозяин скончался, питомцы, поголодав немного, принялись за него, передает "Пятый канал".

В то же время "Life" напоминает аналогичный эпизод в Омске. Там скончавшийся владелец стал жертвой 40 четвероногих друзей, которые после того, как съели его, начали кидаться друг на друга.