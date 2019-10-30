Долгожительнице было 123 года

Старейшая жительница России Танзиля Бисембеева скончалась в Астраханской области. С января этого года россиянка считалась самым пожилым человеком в мире и была занесена в Книгу рекордов России.

"Танзиля Бисембеева умерла, ее похоронили, ей было почти 124 года. Всем селом ее провожали в последний путь. Нашу долгожительницу в районе знали, уважали и любили",

– рассказал ТАСС глава Красноярского района Нургали Байтемиров. Родственники астраханки сообщили, что она жила вместе со своей семьей. Все отмечали ее оптимизм и доброжелательность.

Бисембеева родилась в 1896 году в царской России, была старшей из восьми детей. Она пережила несколько революций, Первую и Вторую мировые войны, распад СССР.

