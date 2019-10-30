Трагедия могла произойти из-за резко испортившейся погоды

Пять жертв и один пострадавший – таковы страшные последствия аварии в Шаховском районе. Там на 159 километре трассы М-9 грузовик столкнулся с легковушкой.

Возможно, причиной трагедии стал выпавший сегодня снег и летняя резина. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Ранее в Минтрансе Подмосковья водителей предупредили об опасных погодных условиях и призвали сменить резину на зимнюю. Сегодня ночью, по прогнозам синоптиков, на дорогах ожидается гололедица, напоминает сайт "Подмосковье сегодня".