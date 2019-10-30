Россиянку после секса срочно увезли в больницу

Нибиру
- Нибиру напала на Землю с новейшим оружием
- Нибиру приближается: объявлена дата конца света
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Вечер обещал был томным, но что-то пошло не так.
Свидание обернулось секс-кошмаром – дама пригласила к себе возлюбленного, однако любовные игры пришлось прервать из-за разрывов половых органов. Женщину увезли на скорой.
"... женщину госпитализировали в гинекологическое отделение с диагнозом: проникающее ранение брюшной полости, полученное во время полового акта, разрыв влагалища. Как пояснила врачам сама пострадавшая, травмы она получила непосредственно во время полового акта", – цитирует "Комсомольская правда" источник.
Произошла эта жуткая история еще 16 октября. На больничной койке дама отходила от бурного свидания еще неделю – выписали ее только 23-го.
Тотемный годослов для всех на год Паука
В США гадают, какая из пяти стран первой заключит контракт на покупку экспортного варианта истребителя пятого поколения