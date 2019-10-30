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Россиянку после секса срочно увезли в больницу

Все порвалось: россиянку после секса срочно увезли в больницу
Фото: Утро.ру
Страшная история произошла с жительницей Подмосковья

Вечер обещал был томным, но что-то пошло не так.

Свидание обернулось секс-кошмаром – дама пригласила к себе возлюбленного, однако любовные игры пришлось прервать из-за разрывов половых органов. Женщину увезли на скорой.

"... женщину госпитализировали в гинекологическое отделение с диагнозом: проникающее ранение брюшной полости, полученное во время полового акта, разрыв влагалища. Как пояснила врачам сама пострадавшая, травмы она получила непосредственно во время полового акта", – цитирует "Комсомольская правда" источник.

Произошла эта жуткая история еще 16 октября. На больничной койке дама отходила от бурного свидания еще неделю – выписали ее только 23-го.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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