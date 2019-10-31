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В центре Москвы ограбили квартиру безработного москвича.
Злоумышленник вынес из квартиры в доме на Пресненской набережной ювелирные украшения и деньги на сумму почти 15 миллионов рублей, сообщает РЕН ТВ. Преступление совершили в августе 2019 года.
Следователи проводят проверку. Возбуждено уголовное дело.
Тотемный годослов для всех на год Паука
В США гадают, какая из пяти стран первой заключит контракт на покупку экспортного варианта истребителя пятого поколения