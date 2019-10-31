Преступник украл деньги и ювелирные изделия

В центре Москвы ограбили квартиру безработного москвича.

Злоумышленник вынес из квартиры в доме на Пресненской набережной ювелирные украшения и деньги на сумму почти 15 миллионов рублей, сообщает РЕН ТВ. Преступление совершили в августе 2019 года.

Следователи проводят проверку. Возбуждено уголовное дело.