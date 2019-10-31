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Безработный москвич лишился 15 миллионов

Преступник украл деньги и ювелирные изделия

В центре Москвы ограбили квартиру безработного москвича.

Злоумышленник вынес из квартиры в доме на Пресненской набережной ювелирные украшения и деньги на сумму почти 15 миллионов рублей, сообщает РЕН ТВ. Преступление совершили в августе 2019 года.

Следователи проводят проверку. Возбуждено уголовное дело.

Карина СИРАЗОВА
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