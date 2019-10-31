Мужчина сначала избил родительницу

Жителя Ельца приговорили к 8 годам лишения свободы за чудовищное изнасилование собственной 70-летней матери. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

В апреле 2019-го мужчина напился на пенсию родительницы, с которой жил в одном доме, и поругался с ней. В результате взбешенный россиянин избил мать, как отметили в ведомстве, и бил ее с целью нанести травмы. После этого, как стало известно порталу Newinform, житель Ельца изнасиловал женщину напильником.

Мужчина вызвал "скорую помощь" своей матери, но та скончалась в больнице.