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Жителя Ельца приговорили к 8 годам лишения свободы за чудовищное изнасилование собственной 70-летней матери. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
В апреле 2019-го мужчина напился на пенсию родительницы, с которой жил в одном доме, и поругался с ней. В результате взбешенный россиянин избил мать, как отметили в ведомстве, и бил ее с целью нанести травмы. После этого, как стало известно порталу Newinform, житель Ельца изнасиловал женщину напильником.
Мужчина вызвал "скорую помощь" своей матери, но та скончалась в больнице.
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