Умер известный советский ученый

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Выдающийся советский и российский ученый Дмитрий Поспелов умер в Москве 30 октября. Профессор считается основоположником отечественной школы искусственного интеллекта.
В последние минуты жизни рядом с профессором находилась его внучка, она и вызвала врачей, сообщает "Пятый канал". Точная причина смерти пока не известна.
Дмитрий Поспелов считается родоначальником отечественной школы искусственного интеллекта. Группа ученых под его руководством создала два прототипа отечественного ЭВМ нового поколения, передает "Мир24". За годы профессиональной деятельности он написал 20 монографий и более трех сотен научных статей. Среди его учеников пять докторов наук и более 50 кандидатов наук.
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