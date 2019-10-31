Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Умер известный советский ученый

Профессор скончался на 87-м году жизни

Выдающийся советский и российский ученый Дмитрий Поспелов умер в Москве 30 октября. Профессор считается основоположником отечественной школы искусственного интеллекта.

В последние минуты жизни рядом с профессором находилась его внучка, она и вызвала врачей, сообщает "Пятый канал". Точная причина смерти пока не известна.

Дмитрий Поспелов считается родоначальником отечественной школы искусственного интеллекта. Группа ученых под его руководством создала два прототипа отечественного ЭВМ нового поколения, передает "Мир24". За годы профессиональной деятельности он написал 20 монографий и более трех сотен научных статей. Среди его учеников пять докторов наук и более 50 кандидатов наук.

Карина СИРАЗОВА
новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Делайте ставки: американцы назвали будущих покупателей Су-57

В США гадают, какая из пяти стран первой заключит контракт на покупку экспортного варианта истребителя пятого поколения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей