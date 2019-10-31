Напавший на шестилетнего малыша задержан

В Нарьян-Маре произошло зверское убийство. Местный житель 36 лет ворвался в детский сад, набросился на малыша подготовительной группы и перерезал ему горло.

В это время в дошкольном учреждении был тихий час. Посторонний проник в помещение очень просто. Охранник принял пьяного человека за родителя и спокойно пропустил в здание.

Как передает телеграмм-канал LIFE-SHOT, 6-летний ребенок спал в углу, когда на него накинулся злоумышленник.

Нападавший признался, что получил приказ от Сатаны. Убить мальчика ему приказали голоса в голове. Они твердили: "зарезать, чтобы жить вечно", уточняет телеграмм-канал Mash

Мужчину задержали, говорится в сообщении СУ СК РФ по региону. Убийца лечился у нарколога, в детский сад его привели галлюцинации.

На месте ЧП работают психологи и экстренные службы. На вменяемость палача проверят психиатры.

Возбуждены сразу несколько уголовных дел. Злоумышленник ответит за убийство малолетнего, а за халатность и за нарушение требований безопасности – администрация детского сада и ЧОП.