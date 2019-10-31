Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Приказал Сатана": россиянин зверски убил спящего ребенка

Фото: www.globallookpress.com
Напавший на шестилетнего малыша задержан

В Нарьян-Маре произошло зверское убийство. Местный житель 36 лет ворвался в детский сад, набросился на малыша подготовительной группы и перерезал ему горло.

В это время в дошкольном учреждении был тихий час. Посторонний проник в помещение очень просто. Охранник принял пьяного человека за родителя и спокойно пропустил в здание. 

Как передает телеграмм-канал LIFE-SHOT, 6-летний ребенок спал в углу, когда на него накинулся злоумышленник.

Нападавший признался, что получил приказ от Сатаны. Убить мальчика ему приказали голоса в голове. Они твердили: "зарезать, чтобы жить вечно", уточняет телеграмм-канал Mash

Мужчину задержали, говорится в сообщении СУ СК РФ по региону. Убийца лечился у нарколога, в детский сад его привели галлюцинации.  

На месте ЧП работают психологи и экстренные службы. На вменяемость палача проверят психиатры. 

Возбуждены сразу несколько уголовных дел. Злоумышленник ответит за убийство малолетнего, а за халатность и за нарушение требований безопасности – администрация детского сада и ЧОП. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Делайте ставки: американцы назвали будущих покупателей Су-57

В США гадают, какая из пяти стран первой заключит контракт на покупку экспортного варианта истребителя пятого поколения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей