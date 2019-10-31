Вирус, поразивший мальчика, оказался смертельно опасным

Обычный герпес мог убить шестилетнего ребенка в Подмосковье. К счастью, медики успели спасти мальчика.

В городскую клиническую больницу Мытищ он попал в тяжелом состоянии, которое стремительно ухудшалось. У пациента отнялись ноги, затем начались галлюцинации, и его отправили в реанимацию, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

По словам матери мальчика, ничто не предвещало беды. У него появились симптомы простуды: ребенок закашлял и затемпературил.

"В этот день я оставила сына дома. Он играл, хорошо ел. Часов в пять встретил сестру, пообщался с ней. А уже в 17:50 я вызвала скорую помощь", – цитирует родительницу "Подмосковье сегодня".



Оказалось, что к такому состоянию ребенка привел вирусный энцефалит, вызванный, в том числе, вирусом герпеса. Сейчас мальчик идет на поправку и уже хорошо себя чувствует.