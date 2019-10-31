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На строительной площадке в терминале С аэропорта Шереметьево произошло замыкание – из-за этого загорелись высоковольтные провода. Как пишет Telegram-канал Life Shot, в самом аэропорту уверяют, что никакого огня не было.
"Возникло короткое замыкание, которое оперативно ликвидировали рабочие до приезда пожарных расчётов. Возгорания не зафиксировано", – цитирует Telegram-канал свой источник в аэропорту.
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