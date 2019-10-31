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В Шереметьеве вспыхнул пожар

В Шереметьеве вспыхнул пожар
Фото: www.globallookpress.com
ЧП сняли на видео

На строительной площадке в терминале С аэропорта Шереметьево произошло замыкание – из-за этого загорелись высоковольтные провода. Как пишет Telegram-канал Life Shot, в самом аэропорту уверяют, что никакого огня не было.

"Возникло короткое замыкание, которое оперативно ликвидировали рабочие до приезда пожарных расчётов. Возгорания не зафиксировано", – цитирует Telegram-канал свой источник в аэропорту.

Дарья ПЕТРОВА
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