Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Всех эвакуировали: неизвестный сообщил о бомбе в пассажирском лайнере

Самолет осматривают саперы

Телефонные террористы "заминировали" воздушное судно. Пассажирский лайнер Екатеринбург-Сургут пришлось задержать из-за сообщения о бомбе на борту.

"Пассажиров вывели, ведется осмотр воздушного судна", – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Информацию о звонке подтвердили в пресс-службе Utair. По словам собеседника агентства, сейчас специалисты проверяют самолет.

По последним данным, телефонного террориста уже задержали. Об этом пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на УФСБ.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Делайте ставки: американцы назвали будущих покупателей Су-57

В США гадают, какая из пяти стран первой заключит контракт на покупку экспортного варианта истребителя пятого поколения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей