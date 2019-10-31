Нибиру
- Нибиру напала на Землю с новейшим оружием
- Нибиру приближается: объявлена дата конца света
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
383 новости
Телефонные террористы "заминировали" воздушное судно. Пассажирский лайнер Екатеринбург-Сургут пришлось задержать из-за сообщения о бомбе на борту.
"Пассажиров вывели, ведется осмотр воздушного судна", – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Информацию о звонке подтвердили в пресс-службе Utair. По словам собеседника агентства, сейчас специалисты проверяют самолет.
По последним данным, телефонного террориста уже задержали. Об этом пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на УФСБ.
Тотемный годослов для всех на год Паука
В США гадают, какая из пяти стран первой заключит контракт на покупку экспортного варианта истребителя пятого поколения