Вышел за сигаретами: россиянин умер прямо у кассы в магазине

Нибиру
- Нибиру напала на Землю с новейшим оружием
- Нибиру приближается: объявлена дата конца света
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
383 новости
ЧП произошло в Дмитровском городском округе (поселок Новосиньково). Местный житель зашел в магазин за сигаретами. У кассы ему внезапно стало плохо – прихватило сердце.
Испуганная продавщица вызвала скорую, однако медики не успели помочь мужчине – он умер до их приезда. Об этом сообщает "Подмосковье сегодня" со ссылкой на очевидцев.
Тотемный годослов для всех на год Паука
В США гадают, какая из пяти стран первой заключит контракт на покупку экспортного варианта истребителя пятого поколения