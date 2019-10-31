Вышел за сигаретами: россиянин умер прямо у кассы в магазине

У мужчины случился сердечный приступ

ЧП произошло в Дмитровском городском округе (поселок Новосиньково). Местный житель зашел в магазин за сигаретами. У кассы ему внезапно стало плохо – прихватило сердце.

Испуганная продавщица вызвала скорую, однако медики не успели помочь мужчине – он умер до их приезда. Об этом сообщает "Подмосковье сегодня" со ссылкой на очевидцев.