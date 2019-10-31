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Житель Великого Устюга осужден за убийство соседа штакетиной

Молодой человек получил девять лет колонии

В Великоустюгском районе Вологодской области суд назначил 9 лет колонии общего режима 27-летнему местному жителю за убийство 47-летнего соседа. Сам инцидент произошел в мае в деревне Горбачево.

Как сообщает FlashNord, во время происшествия оба мужчины были нетрезвыми. Обвиняемый зашел в дом к малознакомому соседу и между ними произошла ссора, которая переросла в драку на улице.

По данным следствия, более молодой устюжанин оторвал от забора штакетину и бил ею старшего мужчину, пока тот не упал, а планка не переломилась. Тогда обвиняемый вооружился очередной штакетиной и продолжил экзекуцию, приведшую к смерти потерпевшего прямо на месте происшествия.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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