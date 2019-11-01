Бывшего мэра Киселевска застрелили в собственном доме

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Погиб бывший глава города Киселевск Кемеровской области Сергей Лаврентьев, покинувший пост в прошлом году. Экс-мэра застрелили в собственном доме.
"Убийство произошло накануне вечером в доме Лаврентьева в поселке Верх-Чумыш",
– сообщает "Интерфакс". Мужчина найден с огнестрельными ранениями в животе и голове.
Следствие установило, что поздно вечером 31 октября супруга 59-летнего экс-мэра заметила на приусадебном участке два силуэта. Лаврентьев взял охотничье ружье и вышел из дома, затем раздались выстрелы, сообщает "360". Когда все стихло, женщина выбежала во двор и обнаружила тело супруга. Рядом также лежал неизвестный с огнестрельным ранением, предположительно, житель соседнего города.
Второй нападавший с места преступления скрылся. Правоохранительные органы объявили в городском округе план "Перехват". Возбуждено уголовное дело.
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