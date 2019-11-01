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Первый день ноября в Петушках Владимирской области ознаменовался залпами салюта. Правда, праздник здесь ни при чем.
В городе произошел пожар на рынке, сообщает пресс-служба МЧС Региона, не уточняя деталей ЧП. Видимо, огонь подобрался к магазину с фейерверками, поэтому треск пламени перебивают характерные звуки, которые отчетливо слышны на видео. Любопытно, что очевидцы случившегося не паникуют.
По сообщению экстренных служб, из двухэтажного здания, охваченного огнем, эвакуировали 15 человек, передает "МК". Пожар, которому присвоили второй класс опасности, бушевал на площади в 2 тыс. кв. м.
Через два с лишним часа его ликвидировали, передает РИА "Новости".
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