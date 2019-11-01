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В центре Москвы в восьмиэтажном доме загорелась одна из квартир на втором этаже. Потом огонь перекинулся на третий, в результате рухнула шахта лифта. Об этом сообщили источники в экстренных службах.
Как передает ТАСС, спецслужбы эвакуируют людей, пятерых жильцов спасли. По информации телеграм-канала Mash, свидетели сообщают о том, что некоторые жильцы заблокированы и просят помощи прямо из окон.
Как передает телеграм-канал РИА Новости, пять человек пострадали.
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