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У самолета отказал двигатель в небе над Тюменью

У самолета
Фото: commons.wikimedia.org/Anna Zvereva
Лайнер кружит в воздухе, вырабатывая топливо

Очередное ЧП произошло с российским самолетом Superjet-100.

По информации телеграмм-канала "Раньше всех. Ну почти", который ссылается на данные публичного веб-сервиса Flightradar, у лайнера из Санкт-Петербурга отказал двигатель прямо в воздухе. Сейчас он кружит в небе над Тюменью, вырабатывая топливо, и готовится к экстренной посадке. 

На борту воздушного судна 80 пассажиров и шесть членов экипажа. В то же время телеграмм-канал Mash сообщает о то, что экстренного приземления ждут 83 человека, в том числе 2 детей, и 4 члена экипажа.

Известно, что самолет рейса Санкт-Петербург-Тюмень принадлежит авиакомпании "Ямал". Региональное МЧС подтвердило, что на борту произошла техническая неполадка, пишет ТАСС.

По информации источника телеграм-канала "Раньше всех. Ну почти", двигатель не вышел из строя, он работает с перебоями. 

Ксения АНДРЕЕВА
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