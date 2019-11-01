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По информации телеграмм-канала "Раньше всех. Ну почти", который ссылается на данные публичного веб-сервиса Flightradar, у лайнера из Санкт-Петербурга отказал двигатель прямо в воздухе. Сейчас он кружит в небе над Тюменью, вырабатывая топливо, и готовится к экстренной посадке.
На борту воздушного судна 80 пассажиров и шесть членов экипажа. В то же время телеграмм-канал Mash сообщает о то, что экстренного приземления ждут 83 человека, в том числе 2 детей, и 4 члена экипажа.
Известно, что самолет рейса Санкт-Петербург-Тюмень принадлежит авиакомпании "Ямал". Региональное МЧС подтвердило, что на борту произошла техническая неполадка, пишет ТАСС.
По информации источника телеграм-канала "Раньше всех. Ну почти", двигатель не вышел из строя, он работает с перебоями.
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