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Жительница Вологодской области предстанет перед судом. Ее обвиняют в том, что она систематически истязала трех своих приемных детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.
Женщина 15 лет издевалась над тремя дочерьми, говорится в сообщении ведомства. Детям приходилось выполнять тяжелую работу по дому, а иногда во дворе в непогоду. Россиянка била и оскорбляла приемных дочек, не кормила, как положено.
Как пишет агентство FlashNord, следователи, возбудившие уголовное дело, опросили 13 свидетелей. Теперь судьбу россиянки решит суд.
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