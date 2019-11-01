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Россиянку накажут за издевательства над приемными детьми

Мать запирала ребят в туалете

Жительница Вологодской области предстанет перед судом. Ее обвиняют в том, что она систематически истязала трех своих приемных детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Женщина 15 лет издевалась над тремя дочерьми, говорится в сообщении ведомства. Детям приходилось выполнять тяжелую работу по дому, а иногда во дворе в непогоду. Россиянка била и оскорбляла приемных дочек, не кормила, как положено.

Как пишет агентство FlashNord, следователи, возбудившие уголовное дело, опросили 13 свидетелей. Теперь судьбу россиянки решит суд.  

Полина ИВАНОВА
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