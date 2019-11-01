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Житель Подмосковья выстрелил в водителя

Автомобилисты повздорили из-за гололеда

В Лытаркино произошла авария, из-за которой начался затор. Одному водителю преградили дорогу на съезде с заправки: мужчина вежливо попросил хозяина автомобиля освободить путь, но тому просьба не понравилась. Возмущенный автомобилист выстрелил в россиянина из травматического оружия.

Сначала нападавший догнал россиянина, ударил несколько раз по его машине и спровоцировал драку. Об этом рассказал пострадавший интернет-порталу "Подмосковье сегодня". Медики осмотрели потерпевшего, у которого остался синяк. Сотрудники правоохранительных органов выясняют детали происшествия, сообщает Лыткаринское Информагентство.

Полина ИВАНОВА
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