Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Пьяный житель Подмосковья въехал в магазин на машине

Мужчину лишили водительских прав 1,5 года назад

Житель Солнечногорска протаранил витрину магазина собственным автомобилем. Сотрудники ГИБДД задержали мужчину, от которого пахло спиртом. Впрочем, водитель отказался сдавать тест на алкоголь.

Как пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня", жители города не раз видели, как мужчина нарушает правила дорожного движения. Теперь сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Делайте ставки: американцы назвали будущих покупателей Су-57

В США гадают, какая из пяти стран первой заключит контракт на покупку экспортного варианта истребителя пятого поколения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей