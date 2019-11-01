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Житель Солнечногорска протаранил витрину магазина собственным автомобилем. Сотрудники ГИБДД задержали мужчину, от которого пахло спиртом. Впрочем, водитель отказался сдавать тест на алкоголь.
Как пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня", жители города не раз видели, как мужчина нарушает правила дорожного движения. Теперь сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".
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