Мужчину лишили водительских прав 1,5 года назад

Житель Солнечногорска протаранил витрину магазина собственным автомобилем. Сотрудники ГИБДД задержали мужчину, от которого пахло спиртом. Впрочем, водитель отказался сдавать тест на алкоголь.

Как пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня", жители города не раз видели, как мужчина нарушает правила дорожного движения. Теперь сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".