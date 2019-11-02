Есть погибшие

На танкере "Залив Америка" взорвался газ, в результате чего середину палубы разорвало на куски. Тела двух членов экипажа нашли, третий утонул на глазах спасателей. Об этом рассказали в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта.

"Предварительно, в танках взорвались газы, разворотило полностью середину палубы, три человека выкинуло за борт",

- рассказал очевидец РИА Новостям.

Жители Находки слышали в близлежащих к воде районов взрыв и видели дым. Свидетели агентства добавили, что в момент хлопка, их тряхнуло. По их мнению, подобные происшествия происходят из-за неисправности приборов освещения.

На танкере, на борту которого находились девять человек, повредились кабель-трасса и якорные устройства, однако разлива нефтепродуктов удалось избежать, передает ТАСС. На судне в момент ЧП не было груза, заявили в компании-судовладельце.

Как пишет издание "Комсомольская правда", погибли боцман, старший помощник и матрос. Танкер на буксире оттащили к берегу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации судна.