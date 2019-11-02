Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Взорвался, как консервная банка": подробности ЧП на танкере в Находке

Фото: www.globallookpress.com
Есть погибшие

На танкере "Залив Америка" взорвался газ, в результате чего середину палубы разорвало на куски. Тела двух членов экипажа нашли, третий утонул на глазах спасателей. Об этом рассказали в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта.

"Предварительно, в танках взорвались газы, разворотило полностью середину палубы, три человека выкинуло за борт",

- рассказал очевидец РИА Новостям.

Жители Находки слышали в близлежащих к воде районов взрыв и видели дым. Свидетели агентства добавили, что в момент хлопка, их тряхнуло. По их мнению, подобные происшествия происходят из-за неисправности приборов освещения.

На танкере, на борту которого находились девять человек, повредились кабель-трасса и якорные устройства, однако разлива нефтепродуктов удалось избежать, передает ТАСС. На судне в момент ЧП не было груза, заявили в компании-судовладельце.

Как пишет издание "Комсомольская правда", погибли боцман, старший помощник и матрос. Танкер на буксире оттащили к берегу. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации судна. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Делайте ставки: американцы назвали будущих покупателей Су-57

В США гадают, какая из пяти стран первой заключит контракт на покупку экспортного варианта истребителя пятого поколения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей