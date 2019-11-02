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Жительница Владивостока подняла с земли около местной школы неизвестный предмет, который взорвался прямо у нее в руках. Женщине оторвало палец, ее госпитализировали.
О происшествии рассказал источник в правоохранительных органах РИА Новостям. Следователи выясняют причины инцидента.
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