Пострадала женщина

Жительница Владивостока подняла с земли около местной школы неизвестный предмет, который взорвался прямо у нее в руках. Женщине оторвало палец, ее госпитализировали.

О происшествии рассказал источник в правоохранительных органах РИА Новостям. Следователи выясняют причины инцидента.