Автобус с россиянами перевернулся во Франции

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ДТП произошло с автобусом, который ехал из Парижа в Лондон. Транспортное средство вылетело с мокрой дороги на повороте. Затем автобус ударился о заграждение и опрокинулся. Авария случилась на трассе А1 близ коммуны Перон.
В автобусе были граждане Франции, Испании, Ирландии и России. Пострадавших уже отвезли в местные больницы. По предварительным данным, среди них есть россияне. Легкими травмами отделались 29 человек, в тяжелом состоянии четверо. Об этом пишет Courrier Picard. Подробностей о наших соотечественниках пока нет.
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