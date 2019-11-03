Автобус с россиянами перевернулся во Франции

Есть пострадавшие

ДТП произошло с автобусом, который ехал из Парижа в Лондон. Транспортное средство вылетело с мокрой дороги на повороте. Затем автобус ударился о заграждение и опрокинулся. Авария случилась на трассе А1 близ коммуны Перон.

В автобусе были граждане Франции, Испании, Ирландии и России. Пострадавших уже отвезли в местные больницы. По предварительным данным, среди них есть россияне. Легкими травмами отделались 29 человек, в тяжелом состоянии четверо. Об этом пишет Courrier Picard. Подробностей о наших соотечественниках пока нет.



