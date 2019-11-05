Девушки ограбили подмосковного таксиста

Нибиру
- Нибиру напала на Землю с новейшим оружием
- Нибиру приближается: объявлена дата конца света
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Две дамы обчистили водителя такси в Дмитрове после выполнения его первого заказа. Пропала сумка с документами, которая лежала на заднем сиденье машины.
Потерпевший хотел решить вопрос самостоятельно, чтобы не привлекать девушек к уголовной ответственности. Он обратился к администрации агрегатора такси – с ними попытались связаться, но безуспешно.
"Пассажирка, на кого был оформлен заказ, отключила свой мобильный телефон. В сервисе мне предложили обратиться в полицию. Я так и поступил",
– рассказал таксист порталу "Подмосковье сегодня".
Он добавил, что в правоохранительных органах возбуждено дело по этому факту. Если похитившие сумку девушки не объявятся в ближайшее время, то дело из статуса "потеря" переведут в статус "кража", заключил пострадавший.
Тотемный годослов для всех на год Паука
Золотую медаль нашей спортсменки отдали американке