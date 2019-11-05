Девушки ограбили подмосковного таксиста

У похитительниц есть шанс избежать уголовного наказания

Две дамы обчистили водителя такси в Дмитрове после выполнения его первого заказа. Пропала сумка с документами, которая лежала на заднем сиденье машины.

Потерпевший хотел решить вопрос самостоятельно, чтобы не привлекать девушек к уголовной ответственности. Он обратился к администрации агрегатора такси – с ними попытались связаться, но безуспешно.

"Пассажирка, на кого был оформлен заказ, отключила свой мобильный телефон. В сервисе мне предложили обратиться в полицию. Я так и поступил",

– рассказал таксист порталу "Подмосковье сегодня".

Он добавил, что в правоохранительных органах возбуждено дело по этому факту. Если похитившие сумку девушки не объявятся в ближайшее время, то дело из статуса "потеря" переведут в статус "кража", заключил пострадавший.