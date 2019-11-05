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Россиянке грозит тюрьма за кражу кота

Женщине очень понравился домашний питомец

Жительница села Алымка под Тобольском стала фигурантом уголовного дела после того, как похитила кота с местного предприятия. Там четвероногий друг человека жил, потому что у детей его хозяина началась аллергия на шерсть.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Тюменской области. Кот породы "британский короткошорстный" стоил хозяину, который обратился в полицию, 55 тыс рублей. Похитительницу вычислили с помощью камер видеонаблюдения.

Как пишет портал URA.RU, россиянка призналась в похищении, отметив, что животное ей очень понравилось. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 статьи 158 Уголовного кодекса России "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину", за что может грозить до 5 лет лишения свободы. Кота же вернули хозяину. 

Полина ИВАНОВА
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