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Житель Московской области обратился к врачам с необычной просьбой – снять гайку с его полового члена, которая застряла после попытки заняться с деталью сексом. К моменту прибытия в больницу орган уже посинел и значительно распух.
Врачам пришлось незамедлительно решать проблему: пациент мог остаться без пениса. Однако у одного из специалистов при себе чудом оказался гравировочный аппарат, которым удалось ликвидировать "капкан", сообщается на станице ВКонтакте "Плохие новости 18+".
Спустя 40 минут беспрерывной работы гайку удалось распилить, не повредив орган. Пострадавший смог самостоятельно покинуть медучреждение.
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