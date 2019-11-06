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Опасный секс: половой орган россиянина застрял в гайке

Опасный секс: половой орган россиянина застрял в гайке
Фото: pixabay.com
Пострадавший едва не лишился важной части тела

Житель Московской области обратился к врачам с необычной просьбой – снять гайку с его полового члена, которая застряла после попытки заняться с деталью сексом. К моменту прибытия в больницу орган уже посинел и значительно распух.

Врачам пришлось незамедлительно решать проблему: пациент мог остаться без пениса. Однако у одного из специалистов при себе чудом оказался гравировочный аппарат, которым удалось ликвидировать "капкан", сообщается на станице ВКонтакте "Плохие новости 18+".

Спустя 40 минут беспрерывной работы гайку удалось распилить, не повредив орган. Пострадавший смог самостоятельно покинуть медучреждение.

Карина СИРАЗОВА

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