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Криминальная история годовалой давности получила огласку. В Подмосковье арестован мужчина, забивший насмерть и расчленивший свою сожительницу.
Между мужчиной и женщиной произошла бытовая ссора, передает пресс-служба ГСУ СКР по Московской области. Части тела возлюбленной 38-летний убийца выкинул в водоем.
Спустя год их обнаружили рыбаки, уточняет "Подмосковье сегодня".
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