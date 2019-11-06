Палача арестовали

Криминальная история годовалой давности получила огласку. В Подмосковье арестован мужчина, забивший насмерть и расчленивший свою сожительницу.

Между мужчиной и женщиной произошла бытовая ссора, передает пресс-служба ГСУ СКР по Московской области. Части тела возлюбленной 38-летний убийца выкинул в водоем.

Спустя год их обнаружили рыбаки, уточняет "Подмосковье сегодня".