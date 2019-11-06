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На продуктовом рынке в подмосковном Пушкино произошло ДТП. Эвакуатор несся по дороге на большой скорости и не заметил маму с ребенком.
В результате машина сбила девочку, которую отбросило после столкновения. На месте ЧП были госавтоинспекторы, которые вызвали скорую. Однако еще до ее приезда пострадавшую отправили в больницу.
Свою помощь женщине с дочерью предложил кто-то из водителей, рассказал очевидец "Подмосковью сегодня".
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