Девочку резко отбросило от машины

На продуктовом рынке в подмосковном Пушкино произошло ДТП. Эвакуатор несся по дороге на большой скорости и не заметил маму с ребенком.

В результате машина сбила девочку, которую отбросило после столкновения. На месте ЧП были госавтоинспекторы, которые вызвали скорую. Однако еще до ее приезда пострадавшую отправили в больницу.

Свою помощь женщине с дочерью предложил кто-то из водителей, рассказал очевидец "Подмосковью сегодня".