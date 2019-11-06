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В селе им. Бабушкина Вологодской области к административной ответственности привлечен водитель, который 26 октября, находясь за рулем автомобиля ВАЗ 21144 в состоянии алкогольного опьянения, сбил на дороге сына-подростка и его друга.
Как установлено судом, после наезда мужчина скрылся с места происшествия, сообщает FlashNord. На судебном заседании виновник ЧП свою вину признал. По его словам, он уехал, поскольку был пьян и не заметил случившегося.
Отмечается, что ранее мужчину уже лишали прав на управление транспортными средствами.
Горе-отца наказали 15 сутками админареста. Также в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Сейчас следователи проводят проверку по факту причинения вреда здоровью двум несовершеннолетним.
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