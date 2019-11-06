Тревогу забила мать пропавшего

Потерявшая сына на турецком курорте россиянка обратилась за помощью в Генконсульство в Анталье. По данным посольства РФ в жаркой республике, путешественник потерялся в городе Сиде 1 ноября, сообщается в Facebook диппредставительства.

Оно, в свою очередь, "направило запрос в компетентные турецкие органы с просьбой установить местонахождение россиянина". Также его поиском занимаются местные волонтеры.