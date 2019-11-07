На нефтебазе в Краснодарском крае прогремел взрыв

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ЧП случилось в Новороссийске на нефтебазе "Грушовая". Там после взрыва начался крупный пожар на площади около 200 квадратных метров. Пострадали пять человек.
"При проведении огневых работ в резервуаре произошел хлопок с последующим горением. Предварительно, пострадали пять человек",
– сообщают РИА Новости. На место происшествия прибыли 91 человек и 33 единицы техники.
На данный момент горение ликвидировано. "Отбой рангу пожара №3", – передают РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС.
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