На нефтебазе в Краснодарском крае прогремел взрыв

Пострадали пять сотрудников предприятия

ЧП случилось в Новороссийске на нефтебазе "Грушовая". Там после взрыва начался крупный пожар на площади около 200 квадратных метров. Пострадали пять человек.

"При проведении огневых работ в резервуаре произошел хлопок с последующим горением. Предварительно, пострадали пять человек",

– сообщают РИА Новости. На место происшествия прибыли 91 человек и 33 единицы техники.

На данный момент горение ликвидировано. "Отбой рангу пожара №3", – передают РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС.