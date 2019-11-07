Заслуженный артист России умер во время спектакля

Актеру было 64 года

Заслуженный артист России и Народный артист Татарстана Александр Купцов скончался на 65-м году жизни. Актер умер прямо во время спектакля "Маленький принц". Отыграв финальную сцену, Купцов удалился в свою гримерку, но на поклон уже не вышел.

"Нет слов, чтобы описать горечь утраты, нет сил, чтобы поверить",

– сообщается о трагедии на странице Казанского ТЮЗа ВКонтакте. Причина смерти пока не указывается.

"Александр Купцов был потрясающим человеком и очень талантливым артистом, и, кроме хороших воспоминаний и слов, я ничего не могу сказать",

– поделился мнением об актере главный режиссер ТЮЗа Туфан Имамутдинов с корреспондентом "Татар-информ".

Александр Купцов поступил на службу в Казанский ТЮЗ в 1979 году и стал там ведущим актером, сообщает "Комсомольская правда". Он был награжден званиями Заслуженного артиста России и Народного артиста Татарстана. Купцов играл не только на театральной сцене, но и в таких фильмах, как "Неотложка", "Зулейха" и "Собака".