Мужчина не сразу сообразил, что его обманули

Турист решил проехаться на такси от Экспоцентра на Красной Пресне до нужного места в пределах МКАД. Поездка прошла спокойно, но водитель потребовал от пассажира 41 тыс рублей, сообщили источники в правоохранительных органах.

Как пишут РИА Новости, иностранец сначала ничего не заподозрил и заплатил. Как передает издание "СвободнаяПресса", спустя день мужчина понял, что поездка не могла столько стоить, и пожаловался в полицию. По информации издания "Царьград", сотрудники ведомства начали проверку по факту мошенничества.