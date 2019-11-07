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Таксист выманил у туриста десятки тысяч рублей

Мужчина не сразу сообразил, что его обманули

Турист решил проехаться на такси от Экспоцентра на Красной Пресне до нужного места в пределах МКАД. Поездка прошла спокойно, но водитель потребовал от пассажира 41 тыс рублей, сообщили источники в правоохранительных органах.

Как пишут РИА Новости, иностранец сначала ничего не заподозрил и заплатил. Как передает издание "СвободнаяПресса", спустя день мужчина понял, что поездка не могла столько стоить, и пожаловался в полицию. По информации издания "Царьград", сотрудники ведомства начали проверку по факту мошенничества. 

Полина ИВАНОВА

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