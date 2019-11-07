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В ночь на 6 ноября в Новгородской области произошли аварии на электросетях, в результате сотни россиян лишились электричества. Спецслужбы устраняют проблемы, об этом рассказали в региональном МЧС.
Как пишет агентство FlashNord, без света из-за аварии остались 4 тыс человек. Позже проблемы сохранялись в 562 домах, где проживает 1151 россиянин. Впрочем, среди пострадавших зданий социально-значимых объектов нет.
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