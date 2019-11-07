В "темной" зоне оказался 71 населенный пункт

В ночь на 6 ноября в Новгородской области произошли аварии на электросетях, в результате сотни россиян лишились электричества. Спецслужбы устраняют проблемы, об этом рассказали в региональном МЧС.

Как пишет агентство FlashNord, без света из-за аварии остались 4 тыс человек. Позже проблемы сохранялись в 562 домах, где проживает 1151 россиянин. Впрочем, среди пострадавших зданий социально-значимых объектов нет.