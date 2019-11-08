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В Хабаровском аэропорту загорелся самолет

На борту лайнера находились пассажиры и члены экипажа

Утром, 8 ноября, в аэропорту Хабаровска загорелся двигатель самолета Embraer-190. Лайнер готовился вылетать в Магадан.

"Пожар локализован силами аэропортовых служб",

цитируют РИА Новости сообщение дальневосточной транспортной прокуратуры.

Отмечается, что лайнер принадлежит авиакомпании "Икар". Двигатель загорелся во время запуска, передает URA.RU.

В момент возгорания на борту самолета находились 18 пассажиров и пятеро членов экипажа, сообщает "360". Всех эвакуировали, никто не пострадал.

Карина СИРАЗОВА

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