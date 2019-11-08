На воздух взлетел банкомат

Утром 8 ноября неизвестный устроил ЧП в отделении "Сбербанка" в Дзержинском районе Волгограда. Изобретательный вор подорвал банкомат. В результате окна офиса выбило взрывной волной.

Злоумышленнику удалось похитить деньги из поврежденных банкоматов и сбежать, сообщает V1.RU. Сумма украденного пока не известна.

При взрыве никто не пострадал. Полицейские возбудили уголовное дело, передает ТАСС.