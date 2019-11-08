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Здание охватил огонь: в кафе Бишкека прогремели взрывы

Пострадали 10 человек, один погиб

В кафе в центре столицы Киргизии прогремели три взрыва. После этого в здании вспыхнул пожар.

По предварительным данным, в точке быстрого питания "Антошка" могли взорваться баллоны с газом. Об этом пишет РИА Новости. По словам очевидцев, сначала прозвучал один взрыв, через некоторое время еще два, затем вспыхнул огонь. На место выехали пожарные, медики и полиция.

Пострадали как минимум 10 человек, среди которых были дети. Погибла сотрудница точки питания, передает Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

На данный момент пожар локализован.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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