Пострадавшую срочно увезли в больницу

В городе Раменское Московской области столкнулись два автомобиля. Авария произошла на Северном шоссе – одна из машин съехала в кювет.

По словам очевидцев, чтобы достать из искореженного автомобиля пострадавшую девушку, спасателям пришлось вскрывать иномарку.

"Увидел, что на каталке лежала девушка, и у нее были повреждены ноги. На месте работали сотрудники ДПС, спасатели и медики. Ее отправили в больницу",

– рассказал очевидец порталу "Подмосковье сегодня".

Водители предполагают, что авария могла произойти из-за несоблюдения скоростного режима на трассе.

