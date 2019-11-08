Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
- Нибиру приближается: объявлена дата конца света
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
386 новости
В городе Раменское Московской области столкнулись два автомобиля. Авария произошла на Северном шоссе – одна из машин съехала в кювет.
По словам очевидцев, чтобы достать из искореженного автомобиля пострадавшую девушку, спасателям пришлось вскрывать иномарку.
"Увидел, что на каталке лежала девушка, и у нее были повреждены ноги. На месте работали сотрудники ДПС, спасатели и медики. Ее отправили в больницу",
– рассказал очевидец порталу "Подмосковье сегодня".
Водители предполагают, что авария могла произойти из-за несоблюдения скоростного режима на трассе.
Тотемный годослов для всех на год Паука