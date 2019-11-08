Нибиру
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В столице мужчина расплатился за 11-й iPhone поддельными купюрами от "Банка приколов".
Инцидент произошел в одном из салонов сотовой связи недалеко от Площади трех вокзалов. Мужчина заказал телефон в интернет-магазине, сообщает РИА Новости.
Сейчас полиция проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела, передает "Мир 24".
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