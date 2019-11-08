Инцидент произошел прямо в центре Москвы

В столице мужчина расплатился за 11-й iPhone поддельными купюрами от "Банка приколов".

Инцидент произошел в одном из салонов сотовой связи недалеко от Площади трех вокзалов. Мужчина заказал телефон в интернет-магазине, сообщает РИА Новости.

Сейчас полиция проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела, передает "Мир 24".