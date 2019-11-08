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Врачи надругались над пациентом в столичной больнице

Потерпевший потерял сознание и проснулся с болью в заднем проходе

Молодой москвич пожаловался в правоохранительные органы, обвинив медиков крупной московской больницы в том, что они его изнасиловали. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

Как пишут авторы, мужчина поступил в токсикологическое отделение с передозировкой запрещенными веществами. Медсестра, по словам пациента, дала ему понюхать какую-то жидкость, после чего тот стал отключаться. Однако еще до того, как он полностью лишился чувств, потерпевший увидел другого мужчину.

Москвич проснулся с сильной болью "сзади". Он сказал, что практикует секс через задний проход, поэтому знает, отчего могут появиться такие неприятные ощущения, передает Rambler.  

Полина ИВАНОВА

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